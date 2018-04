Serigne Mansour Sy Djiamil : « Macky Sall doit avoir la dignité de François Hollande et démissionner »

Animant une conférence de presse, en marge d’une cérémonie religieuse à sa résidence de Dakar, Serigne Mansour Sy Djiamil s’en est vertement pris au Président Macky Sall.



Ainsi, le leader de Bes du Niakk d’appeler les Sénégalais à créer un rapport de force pour faire partir Macky Sall. « Macky Sall se trouve dans une situation où il est minoritaire et moi, ce que je lui aurais conseillé, c’est d’avoir la dignité de François Hollande et démissionner. Parce qu’il va perdre les élections. Sachant qu’il est minoritaire, qu’il ne prenne pas la possibilité d’aller vers une humiliation. Qu’il ne se présente pas. Il est dans une situation où il est rejeté par tout le monde », regrette-t-il.





Avant de se demander : « qui aurait pu imaginer, du temps de Senghor, de Diouf ou encore de Wade, un magistrat qui démissionne parce que je ne m’y retrouve pas ». Pourtant, malgré ses conseils, Serigne Mansour Sy Djamil est d’avance certain que cela n’arrivera pas. Pour lui Macky Sall ne démissionnera pas « parce qu’il n’a pas ma dignité de Hollande ».



Et pour cause dit-il, convaincu : « il compte tripatouiller les élections pour se faire réélire ».



Les Echos

