Serigne Mbacké Ndiaye théorise les retrouvailles Wade-Macky

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2019 à 14:52



« Merci Monsieur le Président Macky SALL !



Quand en Mars 2013, de retour de Versailles, je vous disais que vous

seriez mon candidat à la prochaine présidentielle, tout été incertitude.



Quand je théorisais les retrouvailles de la grande famille libérale, beaucoup

de mes frères et sœurs libéraux (aujourd’hui avec vous) criaient au

scandale et me taxaient de traitre.



A plusieurs reprises j’ai évoqué avec vous, en public comme en privé, vos

rapports avec le Président WADE.



Pendant cette campagne électorale, j’ai invité beaucoup de responsables du

PDS et des Karimistes à voter Macky pour favoriser ces retrouvailles.

Durant cette période et dans une interview accordée à la Rfm depuis le

Maroc, je souhaitais que les présidents Abdoulaye WADE et Abdou

DIOUF soient vos invités à la prochaine fête de l’indépendance.



J’ai été donc satisfait et honoré de vous entendre citer nommément vos

prédécesseurs à qui vous demandez de vous accompagner dans l’œuvre de

construction nationale. Donc merci Monsieur le Président ! »

