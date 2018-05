Serigne Mbaye Sy Mansour: "J’exhorte les fidèles à intervenir…"

Serigne Mbaye Sy Mansour en veut à mort à Idrissa Seck, qu’il considère « désormais comme un mécréant ». Après avoir condamné et exprimé son indignation contre ses propos sur l’Islam, le Khalife des tidianes lance une fatwa, en invitant les fidèles à en faire de même partout.



« J’exhorte les fidèles à intervenir dans les réseaux sociaux. Les journalistes à faire des commentaires. Car, c’est intolérable de dire de telles inepties sur le Prophète Mohamed (Psl). Personne ne doit rester insensible. Parce que quand il y a des grèves, tout le monde revendique. Tout le monde doit s’indigner », lance-t-il. « J’invite les gens à manifester leur indignation dans les réseaux sociaux et à partager les informations. Car, il a offensé Dieu et le Prophète (Pls). Il est mauvais. C’est tout ».