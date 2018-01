Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, "c'est Dieu qui donne le pouvoir et il le reprend quand il veut"

"C'est Dieu qui donne le pouvoir et il le reprend à quand il le souhaite, à qui il veut. Il ne sert à rien de se tirer dessus, de se taper dessus. Les hommes politiques doivent respecter la volonté divine. Personne ne peut rien contre la volonté divine", a-t-il déclaré, lors de la cérémonie de clôture de la 54e édition de la Ziarra de la famille omarienne qui s’est tenue à Louga, selon le journal L'As.



Le successeur de Al Amine de poursuivre : « Le Sénégal est un et indivisible. Il peut certes y avoir des ambitions pour chacun, mais il ne faut pas oublier que c’est Dieu qui donne son pouvoir à qui il veut et il le retire quand il le veut ».



Et si les hommes politiques en sont convaincus, explique-t-il, ils sauront qu’il faut arrêter « la calomnie, la médisance, les invectives », car, « elles ne nous mènent nulle part, sinon à ternir l’image que nos aïeux nous ont légués depuis plusieurs décennies».

