Serigne Mbaye Sy Mansour réitère son soutien à Macky Sall : "Je ne fais pas de la politique, mais…"

Critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir ouvertement exprimé son soutien à Macky Sall, Serigne Mbaye Sy Mansour dit à qui veut l’entendre, qu’il l'assume. « Quand la relation entre Macky Sall et moi s’établissait, par la volonté de Dieu, il ( Macky Sall) ne pensait à rien, ne convoitait rien. Il ne faisait que travailler, jusqu’à ce qu’il accède à cette station, par la volonté de Dieu », justifie-t-il. Avant de souligner que la neutralité n’existe pas en politique. « J’ai toujours dit que je ne fais pas de politique et je ne parle pas de politique. Et, je suis toujours dans cette dynamique. Mais Pape Malick Sy (son porte-parole) m’a enseigné hier (avant-hier) quelque chose qui me marque jusqu’à présent. Il m’a dit que Blaise Diagne a dit : «personne ne peut être neutre, c’est parce que tu es contre quelqu’un et tu es pour quelqu’un d’autre ». C’est pourquoi, moi je remercie Macky Sall », a-t-il ajouté.



Le Khalife général des Tidiane s’exprimait hier, lors de la cérémonie officielle de la ziarra général à Tivaouane, renseigne « Les Echos ». Il a, auparavant remercié le Président Macky Sall pour ce qu’il a fait pour la religion musulmane, particulièrement pour la communauté tidiane et appelé les uns et les autres à se soumettre à la volonté divine qui a élevé ce dernier à la tête du pays. « C’est Dieu qui l’a porté à la station où il est. Et personne ne peut lui faire quitter cette station, sauf la volonté divine similaire à celle qui l’y a porté. C’est ce à quoi nous croyons. C’est Dieu qui l’a voulu ainsi. Et, ici chez El Hadji Malick, nous ne ferons rien contre cette volonté de Dieu. Au contraire, nous allons nous soumettre à jusqu’à ce que Dieu en décide autrement », insiste-t-il.