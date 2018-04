Serigne Mbaye Thiam: "Quatre des six syndicats du G6 ont levé leur mot d’ordre de grève"

Quatre organisations syndicales d’enseignants membres du G6 ont fait part au gouvernement, de leur décision de suspendre le mot d’ordre de grève entamée, depuis plusieurs semaines, a annoncé, samedi, le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam.



"A l’heure où on parle, elles sont en train d’harmoniser leurs positions. Le gouvernement salue la décision de ces 4 organisations syndicales’’, a-t-il dit lors d’un point de presse, sans donner plus de détails sur les syndicats concernés.



Cette rencontre avec la presse était axée sur la crise scolaire et les mesures prises par le Gouvernement pour assurer la continuité des enseignements-apprentissages.



M. Thiam a annoncé que le gouvernement va rencontrer les parents d’élèves et les syndicats d’enseignants, pour réorganiser le quantum et les examens de fin d’année.



Le système éducatif sénégalais est paralysé depuis plusieurs semaines par une grève des syndicats d’enseignants, qui réclament de meilleures conditions de travail.



Les syndicalistes demandent notamment l’application d’accords déjà signés avec le gouvernement et la revalorisation entre autres, de l’indemnité de logement dont bénéficient les enseignants.



Dans son discours à la nation, la veille de la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le chef de l’Etat a confirmé avoir "décidé de la revalorisation de l’indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays, de 60.000 CFA à 85.000 CFA".



Cela correspond à "une augmentation de 25.000 CFA, dont 15.000 payables à compter du 1er octobre 2018, et 10.000 à compter de 1er janvier 2019", a précisé Macky Sall.



"De même, le traitement des professeurs et maîtres contractuels sera revalorisé à hauteur de 10.000 CFA", a-t-il dit, ajoutant : "Ces efforts, parmi d’autres, traduisent mon engagement ferme et constant en faveur de notre système éducatif, à tous les échelons".



Le chef de l’Etat, Macky Sall a assuré que la communauté éducative et l’école publique restent "au cœur de ses préoccupations", en promettant que le gouvernement "assurera le suivi permanent des engagements" pris vis-à-vis des revendications des enseignants.











APS

