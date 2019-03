Serigne Mboup, DG SAR: « Khalifa Sall et Karim Wade peuvent être amnistiés » Le Directeur général de la SAR et non moins maire de Pire, a plaidé pour une amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade. « Si c’est dans une perspective d’harmonisation et d’apaisement, pourquoi pas », a-t-il répondu à une question sur cette éventualité dans une interview parue L’Observateur.

L’ancien membre du comité directeur du PDS, affirme que « Macky Sall est un homme de paix, respectueux des libertés des uns et des autres. Je pense que si la situation le permet, je n’ai aucun doute qu’il peut les amnistier ».



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 13:47



