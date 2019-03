Serigne Mboup, DG SAR: « pour des soucis d’apaisement et d’harmonisation, Khalifa et Karim peuvent être amnistiés »

Le directeur général de la SAR, Serigne Mboup, a, dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, estimé que Macky Sall pour des soucis d’apaisement, peut amnistier Karim Wade et Khalifa Sall.



« Si c’est dans une perspective d’harmonisation et d’apaisement, pourquoi pas ? Si on est dans un dynamique de regroupement de toutes les couches du pays, ça peut être une très bonne idée que Macky Sall amnistie Karim Wade et Khalifa Sall. Mais ce sont des problématiques sur lesquels je n’ai aucune emprise », déclare M. Mboup.

