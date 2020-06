Serigne Mboup DG de la Sar : « Le Sénégal produira son premier baril de pétrole en 2023…»

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juin 2020 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|

D’ici trois ans, c’est-à-dire en 2023, le Sénégal produira son premier baril de pétrole. Ainsi, après les prévisions de la société pétrolière australienne, Woodside sur la date de production de l’or noir au Sénégal, le Directeur général de la Société Africaine de Raffinage, Serigne Mboup en a donné la confirmation ce matin, lors de son passage à l’émission Jury du dimanche sur Iradio.



Il rassure ainsi les sénégalais quant au respect du planning de réalisation de développement de Sangomar et GTA qui a été un succès. «La production du pétrole est prévue entre 2022 et 2023». Selon lui, cette production a connu un léger glissement du fait des impacts de la pandémie. Même si, il relativise en notant que le glissement est encore contenu dans les fourchettes prévisionnelles.



Parce que d’après lui, le vrai risque aurait été de n’avoir pas levé les fonds auparavant. «Et le Sénégal a eu cette chance formidable d’avoir bouclé tout son processus avant que la pandémie n’inonde le monde en février. Nous sommes sécurisés parce que tous nos projets fonctionnent. Nous avons sécurisé l’approvisionnement à partir du Nigéria», s’est-il réjoui.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos