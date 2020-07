Serigne Modou Kara: "Mon Jihad est le contraire du terrorisme et l’antiJihadisme du Jihad..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020

Le guide de la révolution pacifique du Sénégal pense que le mot Jihadiste est mal définie par la société, donc il juge important de donner la bonne définition de ce terme tant décrié. Pour le général de Bamba, Le Jihadiste est celui qui est animé par l’idée de faire de bonne action basé sur la bonne foi .

Le Jihad signifie le déterminé, l'engagé, Celui qui coûte que coûte souhaite atteindre son objectif.

D’ailleurs, le terme Jihad fait parti de la révolution pacifique.

Pour mener à bien cette Révolution pacifique , basé sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba khadim rassoul, il nous faudra des déterminés, des personnes engagés prêtent à mettre le paquet pour le bon déroulement de notre plan d’action,

d’où le Jihad que nous annonçons fondamentalement basé sur La Vérité divine.

Ces deux termes jihad et révolution vont de paires.

Ainsi, le général de Bamba insiste à rappelez aux dirigeants du monde qu’il détient le remède contre le coronavirus, secret qui lui a été légué par le sauveur de l’humanité Cheikh Ahmadou Bamba

