Serigne Modou Kara sur les retrouvailles Macky Sall et Idrissa Seck : «Nous leur demandons de privilégier l’intérêt du Peuple» Serigne Modou Kara Mbacké se prononce sur les retrouvailles Idy-Macky. Profitant de la célébration du retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba organisé avant-hier à Thiès par le Réseau des universitaires mourides du Sénégal, le guide religieux demande aux deux leaders politiques de privilégier «les intérêts du Peuple au détriment de ceux personnels». Le président du Parti de la vérité pour le développement (Pvd) qui «salue» ces retrouvailles exige «qu’ils ne se limitent pas entre eux».

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 08:12 | | 0 commentaire(s)|

Il souhaite aussi «beaucoup de succès dans leur vision commune», mais insiste-t-il selon « Le quotidien » qu’il « est temps que les stratégies qu’ils déroulent changent pour le bénéfice du Peuple».



Au-delà, Serigne Modou Kara s’est aussi prononcé sur la recrudescence du phénomène de l’immigration clandestine. Et c’est pour demander aux jeunes de rester au Sénégal. «Serigne Touba détient la solution », a-t-il dit.



