Serigne Mor Mbaye préconise en urgence un conseil interministériel consacré à la sécurité des enfants

Face à la série noire des enlèvements et meurtres d’enfants, le psychosociologue Serigne Mor Mbaye aux ondes de la RFM est monté au créneau pour dénoncer le mutisme de l’Etat et a incité le Gouvernement sénégalais à tenir en urgence un conseil interministériel consacrée à la sécurité des enfants.



D’ailleurs, le Commissaire Divisionnaire, Abdoulaye DIOP, Directeur de la Sécurité Publique, tiendra un point de presse, ce mardi à partir de 15H30, à la salle de conférence de la Direction Générale de la Police Nationale, sise au 2ème étage du ministère de l’Intérieur afin d’éclairer la lanterne de la république sur les enlèvements et meurtres récurrents d’enfants constatés ces derniers jours au Sénégal.



« Suite à la psychose née des nombreux enlèvements d’enfants constatés ces derniers jours, le Commissaire Divisionnaire, Abdoulaye DIOP, Directeur de la Sécurité Publique, tiendra un point de presse, cet après-midi, à partir de 15H30, à la salle de conférence de la Direction Générale de la Police Nationale, sise au 2ème étage du ministère de l’Intérieur. Le Bureau des Relations Publiques y convie la presse nationale et internationale. », lit-on dans un communiqué signé par le Chef du Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale (Tabara Ndiaye) parvenu à la rédaction de Leral.net.



Rappelons que le corps d’un jeune garçon du nom de Serigne Fallou Diop a été retrouvé dans un sac. Âgé d’à peine deux ans, le jeune garçon avait été porté disparu depuis cinq jours. Malgré un état de décomposition très avancé de son corps, des membres de sa famille ont pu procéder à son identification.



C’est le propriétaire d’un champ qui arrosait ses plants, qui a découvert le cadavre de Serigne Fallou Diop et a alerté la gendarmerie.



