Serigne Mountakha Mbacké demande qu'il soit inhumé au cimetière de Bakhiya à Touba, selon les Echos

Serigne Mountakha Mbacké demande qu'il soit inhumé au cimetière de Bakhiya à Touba

Nos drones sont formels. Cheikh Béthio Thioune sera inhumé au cimetière de Bakhiya à Touba. La décision a été prise hier par le Khalife général des Mourides lui-même. Serigne Mountakha Mbacké l’a dit à une partie de la famille de Cheikh Béthio Thioune, qui était allée lui rendre visite, hier.



En fait, en fin de matinée, hier, les fils de Cheikh Béthio Thioune s’étaient rendus à Touba pour rencontrer le Khalife général des Mourides. Devant Serigne Mountakha Mbacké, ils ont fait état de l’aggravation de l’état de santé de leur père et sollicité ses prières pour qu’il se porte mieux.



Malheureusement, c’est de là-bas qu’ils ont reçu l’appel, les informant du rappel à Dieu de leur père. Et quand ils lui ont fait part de la volonté de leur défunt père d’être enterré à Mbour, le Khalife leur a dit qu’il a décidé que Cheikh Béthio Thioune doit avoir sa dernière demeure au cimetière de Bakhiya. Et comme le Khalife est le «kilifeu» de Cheikh Béthio Thioune et le marabout de ce dernier, Cheikh Saliou Mbacké, sa décision va être suivie.











Les Echos

