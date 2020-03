Serigne Moussa Nawel met en garde Macky Sall: "Si Idy et les autres n'ont pas sacrifié leurs vies (après l'élection), c'est parce que..."

Mardi 3 Mars 2020

Le bras droit du Khalife général des Mourides, qui recevait une forte délégation de l'opposition ce mardi 3 mars à Porokhane, en prélude à la célébration du Magal de la vénérée mère du Fondateur du mouridisme, a lancé un message très direct au chef de l'Etat Macky Sall.



En présence de Idrissa Seck, Khalifa Sall, Malick Gackou, Pape Diop, Cheikh Adjibou Soumaré, Seigne Moussa Nawél a appelé le chef de l'Etat Macky Sall à inviter ces derniers autour d'une table pour terminer en paix sa mission à la tête du pays. Selon lui, " si Idy et les autres n'ont pas sacrifié leurs vies après la proclamation des résultats, c'est parce qu'ils ont suivi à la lettre un Ndigueul ".

