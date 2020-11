Serigne Moustapha Mbacké, Chercheur: " C'est Emmanuel Macron qui vit une crise...Nos chefs religieux n'ont aucun pouvoir dans les décisions étatiques " L'islam vit une crise partout dans le monde, tel était les propos du Président Français Emmanuel Macron. Une phrase qui a secoué le monde musulman, avec des manifestations un peu partout pour dénoncer des propos islamophobes. Ainsi, selon Serigne Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, chef religieux, consultant et écrivain, c'est lui-même, Emmanuel Macron, qui vit une crise. Mieux, dit-il, c'est l'Occident qui vit une crise énorme. Poursuivant, il déclare que le seul objectif des Français, c'est nous imposer leur culture, ce qui est, d'après le chef religieux, impossible, car l'islam constitue la solution pour instaurer une société équilibré dans laquelle chaque personne participe au développement. Malheureusement, pour lui, les guides religieux au Sénégal, n'ont aucun pouvoir de décision à cause de la laïcité que les colons nous ont imposé... Regardez !

