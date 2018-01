Serigne Moustapha Mbacké de Serigne Sidy offre 80 millions à Serigne Mountakha

Ça bouge à la ville Sainte de Touba depuis le rappel à Dieu de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké le mardi 8 janvier dernier. Hier, les familles de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, conduites par Serigne Moustapha ibnou Serigne Mokhtar Mbacké, Khalife de Gouye Mbind et celles de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, conduites par Serigne Ahmadou Mactar Mbacké, Khalife de Darou Khoudouss, se sont rendues à la résidence Khadimoul Rassoul pour y trouver le nouveau Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Au nombre de 30 (les familles de Darou Khoudouss étaient au nombre de 10, celles de Gouye Mbind 20), les deux familles ont fait acte d'allégeance à Serigne Mountakha Mbacké ibnou Serigne Bassirou Mbacké. Au nom des deux familles, Serigne Moustapha Ndiatté Mbacké, devant Serigne Cheikh Thioro Mbacké et Cie, a pris la parole pour rappeler que la tradition dans les familles de Gouye Mbind et Darou Koudouss, est de suivre l’aîné des deux familles.



"Aujourd'hui, Serigne Ahmadou Mactar Mbacké Ibn Serigne Mouhamadou Moustapha est l’aîné et le Khalife des deux familles. Il est venu avec ses frères et 80 millions, faire acte d'allégeance", annoncera le porte-parole des familles. Prenant la parole, le Khalife général des Mourides a salué ce geste, qui est une tradition dans la voie de Serigne Touba et réaffirmé sa disponibilité et son engagement auprès de la famille. "Je ne veux rien, je veux seulement être au service de Serigne Touba et de sa famille. Ensemble, nous allons nous employer à consolider l'oeuvre de Serigne Touba", fera savoir Serigne Mountakha Mbacké ibnou Serigne Bassirou Mbacké à ses hôtes.







