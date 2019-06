Serigne Moustapha Sy : « Il faut que Macky Sall sache que je ne fais pas de la surenchère »

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

En marge de la clôture de l’Université du Ramadan qu’il a animée ce samedi à Tivaouane, Serigne Moustapha Sy a rapporté qu’on lui avait prêté des intentions de déstabiliser le pays pendant la Présidentielle de 2019. Le responsable moral des Moustarchidines dit avoir même entendu des gens lui attribuer des chars de combat. Mais, il n’en est rien puisqu’il se soucie de ses fidèles qui sont dans l’armée, la police, la gendarmerie et la Douane.



Toujours dans le cadre de cette affaire, il révèle que des émissaires de Macky Sall sont même venus le rencontrer pour l’en dissuader. « Mahmoud Saleh est venu me voir accompagné du Colonel Malick Cissé, pour me dire que le pays ne peut supporter mon conflit avec le Président Macky Sall. Il est ensuite revenu me voir avec les mêmes intentions, mais cette fois ci, il m’a interpellé sur une chose.



Mahmoud Saleh m’a demandé quel comportement aurait eu Serigne Cheikh face à la situation actuelle du pays. Je lui ai fait savoir que je ne comprenais rien de ce qu’il voulait dire, avant de lui demander de parler avec Macky Sall. S’il a besoin de moi, il n’a qu’à venir me voir, c’est aussi simple que ça », dit-il, faisant subtilement remarquer qu’il n’ira pas voir Macky Sall au palais de la République. Si le président Abdou Diouf n’a pas eu ce privilège avec lui, ce n’est pas le Président Sall qui l’aura.



« En 2000, j’étais candidat à la présidence de la République. Serigne Cheikh (Tidiane Sy Al Makhtoum) est allé voir Abdou Diouf à mon insu. A son retour, il m’a fait appeler vers 22 heures, ce qu’il n’avait pas l’habitude de faire, pour me rendre compte de son audience avec Diouf. Il me dit qu’il avait pris rendez-vous pour moi, le lendemain à 18 heures avec Diouf. Je n’y suis pas allé. Diouf a appelé au téléphone Serigne Cheikh pour s’en offusquer, puisque ’il avait fait annuler plusieurs de ses programmes de campagne. Il faut que Macky Sall sache que je ne fais pas de la surenchère. Parce que j’ai eu la même attitude avec Adou Diouf », dira-t-il, rapporte L'Observateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos