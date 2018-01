Serigne Moustapha Sy avertit Macky Sall: "S'il ne libère pas Khalifa Sall, c'est moi qui serais candidat"

Que Macky Sall se le tienne pour dit ! Serigne Moustapha Sy va se présenter contre lui à la présidentielle de 2019, si le maire de Dakar n’est pas libéré d’ici là. « C’est tellement simple. Premièrement, qu’il libère Khalifa Sall. Parce que s’il ne libère pas, c’est moi qui serais candidat. C’est à lui de voir le choix le plus apaisant pour lui », a révélé le marabout dans les colonnes du journal Les Echos. Et d’ajouter qu’il a clairement fait savoir cela à « tous les émissaires » de Macky Sall qui sont venus le voir.



Avant cela, le Guide des Mourtarchidines a souligné qu’il faudrait d’abord être en vie et en avoir la possibilité, pour pouvoir parler d’élections. « 2019 n’est plus loin. Et comme le dit le Wolof, il faut être en vie en ce moment pour pouvoir se présenter. Donc, il y a plus important que de parler aujourd’hui de 2e mandat. Le plus important, c’est de prier pour rester en vie et en possession de tous ses moyens, le moment venu. Celui qui n’est pas en vie ou qui est pris par autre chose, ne peut pas parler de 2e mandat ».