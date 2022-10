Serigne Saliou Fall met en garde le gouvernement Amadou Bâ : « Le peuple est à l’affut»

Elle doit, selon lui, être au profit d’acteurs et bénéficiaires d’un développement inclusif. Serigne Saliou Fall ajoute que la stabilité et l’essor du Sénégal interpellent toutes les forces vives de la Nation.



« Admettons, à l’instar d’acteur, actrice, jeunesse, force vive, analyste, observateur, société civile, politologue, expert d’obédiences diverses, directeur de conscience, décideur engagé, diaspora, chef religieux et coutumier, que le peuple est à l’affût. Un Sénégal débarrassé de nuisance et de tort, est leur perspective. Tout ce mode hétéroclite constitue les composantes de la Nation. Leur souhait et/ou vœu formulé, est la stabilité et l’essor du Sénégal. Il en est de même que les partenaires financiers et les promoteurs de l’atteinte des 17 Objectifs de développement durable à l’horizon 2030, «17ODD/H2030 », souligne Serigne Saliou Fall.



«il n’est plus question pour toutes les catégories sociales, d’assister passivement a la reconduction des fautes du passé»



Serigne Saliou Fall ajoute qu’au Sénégal, « il n’est plus question, pour toutes les catégories sociales, d’assister passivement à la reconduction des fautes du passé, quelle que soit la nature ou la forme. Encore moins collaborer à la reproduction des mauvaises méthodes de gouvernance publique ».



Serigne Saliou Fall ne manque pas de plaider en faveur de l’État de droit.

« La population dans toute sa composition, réclame un État de droit, managé et conduit par des personnes intègres. En ligne de mire, bannir le choix d’hommes basé sur autre déterminant aux antipodes de la compétence et de ses dérivés humains de haute valeur ajoutée. La Constitution ministérielle est de mettre le Sénégal sur de bons rails. Telles des voies rectilignes devant mener vers l’élimination de la pauvreté et de son corollaire d’exclusion sociale. La stratégie doit être conçue sur mesure et confectionnée à perfection. Les terreaux fertiles sont dans tous les champs de prospérité auxquels les ministres sont conviés à labourer. Le civisme, le patriotisme en bandoulière », indique-t-il.



À ses yeux, la vigilance reste de mise. « La vision prospective nécessite une option irréversible. Les fondamentaux s’appuient sur une option éclairée et des directives assumées par les parties prenantes : l’équipe gouvernementale présentée comme un gouvernement de combat - au juste, qui est l’ennemi à vaincre ? - les argumentaires à ce propos sont fort pesants. Les démarches s’appuient sur un repère orthonormé de clairvoyance. Le discours qui y sied est sur toutes les lèvres, la vigilance de tout le peuple est exercée à juste titre et de plein droit. Le landerneau politique en est une illustration et preuve irréfutable de cet élan porteur de changement de paradigmes », affirme Serigne Saliou Fall.











Tribune