Serigne Saliou Guèye obtient le soutien de Khalifa Sall

Khalifa Sall a été le premier responsable politique de haut niveau, à apporter son soutien au journaliste (n’en déplaise au Procureur et aux poulets de la Sûreté urbaine !), Serigne Saliou Guèye.



« Je suis profondément préoccupé par les restrictions croissantes imposées aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté d’expression. La convocation, à la police, du journaliste Serigne Saliou Guèye, vient allonger la longue liste des atteintes graves face à la liberté de presse. Je lui apporte mon soutien et l’encourage à continuer son travail, malgré les pressions et intimidations qui sapent les fondements démocratiques de notre société. Je réaffirme mon engagement en faveur d’une presse libre et indépendante, qui refuse de céder à la peur et promeut un débat public sain et équilibré », a dit le patron de Takawu Sénégal, à travers un communiqué, rapporte "Le Témoin".