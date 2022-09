Serigne Saliou Thioune Interpelle les fils de Cheikh Bethio : «Nous devons faire une introspection»

Lors d’une déclaration dans la matinée du jeudi, à l’occasion de la célébration du Grand Magal de Touba, le khalife de Cheikh Béthio Thioune a lancé un message à frères. Prenant la parole devant ses disciples au quartier Dianatoul Mahwa, situé dans la ville sainte, Serigne Saliou Thioune a déclaré : « Cheikh Béthio Thioune a fait ce qu’il devait faire, maintenant c’est à nous de travailler. Il faut qu’on s’arme de courage. Nous ne sommes plus des enfants. Moi qui vous parle, je vais bientôt avoir 60 ans. Parmi mes frères cadets, certains ont presque 50 ans, d’autres 40. Donc, nous ne sommes plus des enfants. Nous devons faire une introspection pour voir comment nous pouvons continuer la mission de notre père et s’y atteler. C’est comme ça que les disciples auront de la considération pour nous ».



Poursuivant, souligne L'As, il a déclaré : «Les disciples n’aiment que Cheikh Béthio. Ils n’aiment personne d’autre. C’est le message que je voulais vous envoyer. Je n’ai pas quelque chose de plus précieuse que mes frères de sang. Je demande à ceux parmi eux qui pensent que je n’ai pas un comportement inadéquat envers eux de me pardonner. Je veux que la mission de notre père soit accomplie sans aucun problème. Cheikh Béthio Thioune a fait d’énormes sacrifices». Serigne Saliou Thioune a également remercié ses disciples pour le travail qu’ils ont accompli pour l’organisation du Grand Magal. «Je remercie tous les disciples pour la manière dont ils ont organisé le Magal. Ce matin, il y a eu un récital de Coran et des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons prié pour les disciples et pour tout le monde. Nous avons mis également à la disposition des pèlerins des plats succulents. Nous rendons grâce à Serigne Saliou qui nous permet de perpétuer cette tradition. Toutes les personnes qui sont venues ici savent que le Cheikh est toujours avec nous. Dans tous les aspects, nous avons enregistré des avancées. Cette année, nous avons mobilisé beaucoup plus de bœufs que par rapport aux éditions précédentes», a-t-il indiqué.