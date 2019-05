Serigne Saliou Thioune, fils aîné de Cheikh Béthio: " C'est une cabale contre père..." Le guide des thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, a été condamné,ce lundi 6 mai, à 10 ans de travaux forcés pour complicité du meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, le 22 avril 2012. Une peine que son fils aîné Serigne Saliou Thioune, ne parvient pas à digérer. Selon le journal Kritik reçu par leral.net, le fils parle même de cabale contre son père.

Nous avons appris de nos conseillers que notre guide a été condamné dans le cadre de l’affaire dite du double meurtre de Médinatoul Salam à 10 ans de travaux forcés et 200 millions de dommages et intérêts à verser solidairement avec les autres condamnés. Nous tenons à marquer, solennellement, notre surprise et indignation parce que c’est une cabale montée contre mon père», a-t-il déclaré lors de son face à face avec la presse ce lundi. Aussi, poursuit t-il, «nous sommes surpris car, au regard des débats en audience où l’accusation a peiné à asseoir la culpabilité du marabout, ni sur la base des éléments matériels du dossier, ni sur la base d’aucune déclaration des protagonistes dans cette affaire. Aucun des accusés n’a dit avoir reçu le “Ndigueul” de s’attaquer à l’intégrité physique de Bara Sow ou d’Ababacar Diagne. Au contraire, ils ont tous dit que le marabout n’était pas au courant des faits».



Dans cette affaire, ajoute le fils qui est dans tous ses états, «l’on est en train de faire du marabout une victime ce qui est inacceptable dans un Etat de droit. Comment comprendre que le tribunal ait refusé l’excuse présentée par les avocats du guide sur la base de dossier médical certifié par ses médecins et décidé de le juger par contumace. Ce qui a eu comme conséquence la tenue du procès en violation des droits de défense du marabout».



Serigne Saliou Thioune tiendra la justice sénégalaise pour responsable de tout ce qui arrivera à son père. «Je suis d’autant plus indigné par le fait que la situation sanitaire du marabout est une résultante directe de son incarcération pendant une longue période durant laquelle il a raté ses rendez-vous médicaux cruciaux pour sa vie. Nous tenons donc la justice sénégalaise pour responsable de cette épreuve qui l’a éloigné du Sénégal depuis 5 ans, de toute conséquence qui pourrait en découler pour sa vie», conclut-il.

