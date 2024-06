Service de distribution d’eau potable : SONES et SEN’EAU annoncent des perturbations dans plusieurs localités SudQuotidien. sn- Dans un communiqué rendu public « SONES et SEN’EAU informent les clients que des travaux de réparation d’une fuite sur la conduite de transfert des eaux produites par l’usine de KMS3, installée sur le Lac de Guiers, vont démarrer dans la nuit de ce samedi 08 au dimanche 09 juin 2024. »

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2024 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

« Ces travaux nécessiteront l’arrêt de l’usine de KMS3 et entraineront par conséquent des perturbations du service de distribution d’eau potable dans les localités desservies par le système du Lac de Guiers notamment: Les villes et villages situés le long des conduites du Lac de Guiers sur l’axe Thiès – Louga Mbour et Joal/Fadiouth Rufisque et environs Dakar ville et la banlieue », ont précisé les deux structures dans le même communiqué.



SONES et SEN’EAU assure par ailleurs que « Le service d’eau reviendra progressivement à la normale dans la journée du lundi 10 juin 2024. »

Toutefois, « Un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les zones les plus impactées », indique la note.



Pour finir « SONES et SEN’EAU s’associent pour présenter leurs excuses aux populations pour ces désagréments indépendants de leur volonté. »



