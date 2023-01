Services d’hébergement et de restauration : Diminution de 11,5% du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2022

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette baisse est due à la détérioration simultanée du chiffre d’affaires des services de restauration (-12,2%) et des activités d’hébergement (-10,2%). Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires de cette branche a crû de 25,6%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021. Le chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau s’est redressé de 5,3% au troisième trimestre 2022, comparativement au trimestre correspondant de l’année précédente. Ce résultat découle de la progression du chiffre d’affaires des activités de location et de location-bail (+55,9%) et des activités liées aux ressources humaines (+21,1%).



Toutefois, il est noté une baisse du chiffre d’affaires des activités d’enquêtes et sécurité (-37,2%), de soutien aux bâtiments (-21,9%) et des agences de réservation et voyagiste (-9,9%). Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau s’est accru de 14,5%, comparativement à la période correspondante de l’année précédente.



En variation annuelle, renseigne l’Ansd, le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage a connu une progression de 1,5% au troisième trimestre 2022. Cette augmentation est en relation avec la hausse du chiffre d’affaires des activités de toutes les sous branches, hormis celles du transport par eau et des activités de poste et de courrier dont les chiffres d’affaires ont, respectivement, chuté de 82,9% et de 4,7% sur la période sous revue. Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage a connu une hausse de 2,8%.



Au troisième trimestre 2022, le chiffre d’affaires des services immobiliers est ressorti en hausse (+6,2%), par rapport à la même période de l’année précédente. Cette augmentation est imputable à l’amélioration du chiffre d’affaires des activités des agences immobilières (+25,0%) et de la location immobilière et des activités sur biens propres (+6,0%). Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires des services immobiliers s’est redressé de 10,2%, en comparaison à la même période de 2021.



Au troisième trimestre 2022, le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a augmenté de 5,3% en variation annuelle, en liaison avec l’augmentation de celui de toutes les sous-branches, exceptées les activités d’architecture qui ont baissé de 17,9%. En revanche, sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a chuté de 4,2%, relativement à la période correspondante de 2021.



