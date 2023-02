Services financiers numériques dans l’Uemoa : La Bceao a relevé 40 initiatives d’émission de monnaie en 2021

Dans le document consulté par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), la Bceao informe que l’année 2021 a été marquée par la reprise post-Covid de l'activité économique. Dans ce contexte, la Banque centrale, en vue de promouvoir le développement d’innovations qui favorisent des changements de comportements et prennent en compte les besoins du marché, a mis en place un Bureau de connaissance et de suivi des FinTech de l’Uemoa (Bcsf-Uemoa) en novembre 2021, à la suite de la création du Comité FinTech en février 2020. Dans ce cadre, l’Institut d’émission a réalisé un recensement des FinTech de l’Uemoa, dont le nombre est ressorti à 179 à fin 2021.



«Quarante (40) initiatives d'émission de monnaie via la téléphonie mobile ont été enregistrées dans l'Union au 31 décembre 2021. Deux (2) nouveaux produits ont été approuvés par la Banque centrale, notamment Moov Money et Zelia dont les agréments et les avis favorables ont été accordés respectivement à la société Moov Money du Bénin et à la BSIC du Mali », lit-on dans le document. Avec 26 offres, ajoute la Bceao, les partenariats entre les banques et les FinTech constituent la majorité des initiatives.



Selon la Bceao, les établissements de monnaie électronique sont au nombre de 13, tandis qu’une seule initiative est enregistrée au titre du secteur de la microfinance. En outre, les requêtes auprès de la Banque centrale pour l’émission de la monnaie électronique se sont renforcées, passant de 9 dossiers traités en 2020 à 16 en 2021.



Adou Faye

