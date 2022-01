Services financiers numériques dans l’Uemoa : Le nombre de comptes de monnaie électronique en hausse de 22,43% en 2020

L’institution révèle que quarante-deux (42) initiatives d'émission de monnaie via la téléphonie mobile sont enregistrées dans l'Union au 31 décembre 2020 avec notamment l'entrée de cinq (5) nouveaux établissements.

«Avec vingt-neuf (29) initiatives, les banques dans le cadre de partenariats avec des FinTech et des opérateurs de téléphonie mobile détiennent la majorité des offres, suivies des établissements de monnaie électronique avec douze (12) initiatives. En outre, les demandes auprès de la Banque Centrale pour l’émission de la monnaie électronique se sont multipliées. Les partenariats entre les banques et les FinTech constituent les modèles émergents dans les stratégies de déploiement. Parallèlement, le nombre global de points de services a progressé de 30,72% pour s'établir à 1 071 390 à fin 2020, contre 819 608 à fin 2019 », révèle le rapport.

Au titre de l’accès, précise la Bceao, le nombre de comptes de monnaie électronique est ressorti à 94,23 millions, contre 76,9 millions en 2019, en hausse de 22,43%. «Les établissements de monnaie électronique (Eme) détiennent 60,14% du nombre total de comptes de monnaie électronique ouverts, contre 66,28% en 2019, soit une baisse de 6,14%. Cette évolution est imputable principalement au développement des partenariats entre les banques et les FinTech ou les entreprises de télécommunication, qui détiennent désormais 39,86% des comptes de monnaie électronique, en hausse de 6,22% par rapport à 2019 », ajoute la Bceao.



Au niveau des pays, la Côte d'Ivoire, avec 27,72 millions de comptes, détient 29,42% du nombre total de comptes de monnaie électronique dans l'Union, suivie du Bénin (16,39%), du Burkina (16,21%), du Sénégal (14,08%), du Mali (9,18%) et du Niger (6,88%). Le Togo, quant à lui, enregistre une part de 6,05%, suite à une augmentation de 20,85% par rapport à 2019 du nombre de comptes de monnaie électronique ouverts.



La Guinée-Bissau détient une part de 1,79%, avec une croissance significative de 79,69% du nombre de comptes de monnaie électronique par rapport à 2019. Concernant le taux d'activité, il s'est consolidé, pour atteindre 45,43% en 2020, contre 43,64% en 2019 et 37,77% en 2018. Cette progression traduit le dynamisme de ce secteur, qui a contribué à hauteur de 48,61%, au taux d'inclusion financière de l’Union établi à 63,8% en 2020, contre une contribution de 38,8% en 2019.

