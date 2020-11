« Servir les autres est la plus grande des seigneuries, enseigne la Bible » : disait Idrissa Seck il y a plus de 3 ans … Invité du groupe iGFM, il y a plus trois ans, comme dans une position prémonitoire Idrissa Seck entre le temporel et le spirituel avait expliqué le pourquoi de la mission qu’il s’est assignée. Cette vidéo dénichée par leral.net, aujourd’hui plus que d’actualité, semble expliquer le pourquoi de son choix de répondre à l’appel du Président Macky Sall. Pourtant elle date même de plus deux ou trois ans avant la présidentielle 2019.

Vous cherchez un politicien qui sait titiller la fibre des Sénégalais ? Ne cherchez pas plus loin, essayez avec Idrissa Seck. Dans cette vidéo qui date pourtant de 2016 ou 2017, à entendre le leader de Rewmi, invité de iGFM , c’est comme s’il revenait sur le choix de son compagnonnage avec Macky Sall dans sa nouvelle stratégie de relance et de développement du Sénégal de fin 2020.



Dans sa réponse, pour aborder le volet temporel, il a d’abord évoqué le cas de la première puissance mondiale, les Etats-Unis, où l’intérêt de la nation, même s’il annonce le début d’une guerre, prime sur tout :



« Les Etats-Unis ne sont puissants qu’à cause de ça. Le président de la République après avoir entendu tous ses collaborateurs, quand ses ultimes conseillers de son staff ou de l’armée lui disent ‘’C’est notre intérêt vital national de poser cet acte, même quand cela nécessite un bombardement, il n’hésitera pas à le faire. Nous aussi nous devons le faire, n’avoir comme seul critère de décision l’intérêt vital de la nation », a-t-il soutenu.



Pour titiller la fibre des croyants, il a revisité le Saint Coran et la Sainte Bible. « Dieu a dit dans le Saint Coran j’ai crée la vie et la mort pour mesurer qui en vous est le meilleur en bonnes œuvres. Le but de la vie, c’est de produire des bienfaits pour les autres » a-t-il renseigné.



Revisitant la Sainte Bible, il a rappelé une leçon apprise à l’école Saint Gabriel de Thiès, « Jésus lavait les pieds de ses apôtres pour enseigner un principe ; ‘’Servir les autres est la station la plus élevée de la Seigneurie’’ Ce qui explique son pourquoi de se mettre au service des autres »



Avec certainement une pierre dans le jardin des faucons du Palais comme cible, il a rappelé les propos de Mahmoud Saleh qui lui disait qu’on soufflait à l’oreille du Président qu’Idy (certainement avec son silence-est là pour le guetter et tirer profit de ses fautes ou erreurs. Pour le leader de Rewmi, si c’est le cas cela devrait plutôt être son intérêt d’avoir un guetteur aussi vigilant et devrait galvaniser le président et le pousser à éviter ou corriger ses erreurs.

Pourtant la vidéo qui colle à l’actualité, et qui explique comme cet homme est fidèle à sa conviction est vieille de plus de trois ans !



