Ses bagages expédiés par vol Emirates : Karim Wade débarque avec un budget de "guerre"

Karim Wade a expédié ses bagages par vol Émirates et s'apprête à rentrer au Sénégal bientôt. On nous apprend que le fils de Me Wade est très confiant pour cette présidentielle et compte sillonner le pays, aller à la rencontre des électeurs et de ses militants, pour solliciter leurs suffrages.



Longtemps forcé à l’exil - ou de son plein gré - Karim Wade débarque avec un trésor de campagne, à la hauteur de son ambition de devenir le 5e Président du Sénégal. Un responsable qui lui est proche, révèle que le fils de Me Wade a prévu des subventions substantielles à toutes les fédérations du Pds, qui seront dotées en fonds conséquents pour réinvestir le terrain politique.



En effet, Karim débarque avec un trésor de campagne. Dans sa conquête du pouvoir, le candidat du Pds qui va être investi à travers un meeting grandiose, a prévu une stratégie pour aller pêcher des voix, financer les groupements de femmes et les associations de jeunes qui sont avec lui.



Une autre stratégie dans l'agenda de Karim Wade, va consister à effectuer des visites de courtoisie auprès des familles religieuses et coutumières du pays, au cours de sa campagne. Une occasion pour lui, de recueillir des prières et un soutien actif à son projet politique.



En direction de la présidentielle de 2024, on peut dire déjà que Karim ne compte pas y participer pour faire de la simple figuration. Il vient pour succéder à Macky Sall et s'est donné les moyens de parvenir à cette fin.



Le fils de Me Wade qui affiche une confiance quasi-totale pour ce scrutin, a été mis en accusation pour des faits de détournements de deniers publics. En 2018, la Direction générale des élections (Dge) l'avait radié des listes électorales sur la base de l'article L.31 du code électoral, qui dispose qu'un «individu condamné à une peine de prison de cinq ans ou plus, ne peut devenir électeur ni éligible».



Pour rappel, accusé d'enrichissement illicite, Karim Wade est condamné en 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Au terme du procès, Wade fils a écopé de six ans de prison plus une amende de 138 milliards Cfa à payer au Trésor public sénégalais.













