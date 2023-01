Ses bus vandalisée hier, samedi : Dakar Dem Dikk réagit et menace Les faits ont eu lieu, ce samedi 21 janvier 2023, aux abords de la gare des Beaux Maraîchers. Selon un communiqué de la société Dakar Dem Dikk, « des individus ont endommagé les biens de tous les concitoyens ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Janvier 2023 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

C’est sur ces entrefaites que Dakar Dem Dikk condamne avec force les actes de vandalisme et d’incivisme commis sur 3 de ses bus.



« Pour cet acte regrettable, votre Société nationale de transport public compte ester en justice pour que les auteurs de cette ignominie soient traduits devant les juridictions compétentes. Dakar Dem Dikk, en intelligence avec les forces de défense et de sécurité, continuera à assurer sa mission de service public », écrit le document lu par emedia.sn.



