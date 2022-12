Ses comptes bloqués: Bougane G Dani, écartelé entre la « sournoiserie » d’Ousmane Sonko et la « mesquinerie » de Macky Sall Bougane Guèye Dani se trouve présentement entre le marteau du parti au pouvoir et l’enclume d’une certaine opposition dite radicale. Les deux entités à la quête d’un pouvoir lient une alliance sournoise pour liquider un mania de la presse sénégalaise. L’homme à abattre, constituant une menace pour le leader de Pastef et le projet de Macky pour un 3e mandat est accusé à tort d’une éventuelle implication dans l’affaire, présumée de viol répété, opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko. Ce dernier et ses acolytes sont en train de l’impliquer dans un projet de complot. Au moment Macky se réarme pour détruire le leader de « Geum Sa Bopp » et homme d’affaires avec le blocage de ses différents comptes d’entreprise.

Le sinisme des pouvoiristes est sans limite. Leur sournoiserie est souvent débordante face aux ambitions de briser des carrières politiques. Rien n’est à écarter pour anéantir un adversaire redoutable. Cette même posture est aussi, l’apanage d’une certaine opposition, pressée d’arriver au pouvoir. Il en atteste l’attitude de l’Etat, à travers ses services des Impôts qui bloque les comptes du Groupe Dmedia de l’entrepreneur Bougane Guèye Dani. Il en est de même, pour l’attitude « irresponsable » du leader de Pastef et de ses alliés, tendant à faire croire à l’implication du patron de Dmedia dans ce qu’ils appellent un « complot » dans l’affaire Adji Sarr.



D’après des analystes, l’Etat a poussé l’outrecuidance à son paroxisme, en décidant de bloquer les comptes de la Zik Fm et de Tribune. Un blocage qui survient une année et un mois, après celui de la SenTv.



Volonté d’anéantir ou d’affaiblir un combattant des causes sociales



Le blocage des comptes d’entreprise de Bougane Guèye Dani s’explique mal. Il s’agit d’après des analystes d’une volonté d’asphysier un homme d’affaires, très dégourdi qui aurait mérité un accompagnement à la place des contraintes. Ce choix, disent-ils, symbolise la mauvaise foi des décideurs de la République et des aspirants au pouvoir. D’une part, l’acte posé par Macky Sall et ses affidés, nichés dans les services des Impôts, n’est rien d’autre qu’une décision ou volonté d’anéantir ou d’affaiblir un combattant des causes sociales. D’autre part, l’opposition dite radicale semble profiter de cette décision fiscale, imputée « injustement » à un jeune investisseur pour le détruire. Et, depuis quelques temps, Ousmane Sonko et ses acolytes mènent une campagne de destruction et de diabolisation contre le leader de « Geum Sa Bopp », en l’accusant d’avoir participé à un complot sur l’affaire Adji Sarr. Alors que, nenni...



Devant cette forme d’alliance médiocre, Macky Sall et Ousmane Sonko semblent avoir une même et unique cible. Ils tirent les ficelles ou sur la corde accrochée au cou de la cible pour mieux la guillotiner. Macky Sall a toujours, acccuse-t-on, pris du plaisir à retenir le patron de Dmedia à chaque élection par le rejet de ses parrainages. Aujourd’hui, il vide ses comptes bancaires pour tuer son média et l’astreindre à capituler. Au même moment, Sonko instrumentalise une communication pour faire croire que Bougane travaille pour Macky Sall, en le nommant comme participant du complot sur l’affaire Adji Sarr.



Refus de céder de Bougane G Dani



Le patron de Dmedia reste l’un des précurseurs et farouches combattants de la lutte contre la 3e candidature et mandat de Macky Sall. Prêt à se sacrifier, Bougane n’a jamais cessé d’avertir le Président Macky Sall et son gouvernement qu’il ne reculera pas. Engagé dans ce combat, il réclame avec insistance que Macky Sall doit partir et il n’y aura pas un 3ème mandat.



Juste après son blocage aux Législatives de juillet 2022, le mouvement GSM avait décidé de sillonner les rues du département de Pikine et d’ailleurs, pour sensibiliser les populations. Et, il avait demandé aux populations à voter en masse pour l’opposition sénégalaise afin de priver au président Macky Sall, « un éventuel 3e mandat ». Evoquant une demande sociale, insiste-t-il, Macky Sall doit partir et il n’aura pas un 3ème mandat. Le Président de « Gueum Sa Bopp » se dit prêt à perdre même, tous ses biens pour le Sénégal. Son engagement et sa descente sur le terrain a largement, découvre-t-on, contribué à la victoire de l’opposition qui s’est retrouvée à la fin des jouissances avec plusieurs sièges à l’Assemblée nationale.



Et, malgré le blocage des comptes de son entreprise, le leader de « Gueum Sa Bopp », soucieux du devenir d’un Sénégal meilleur, rappelle à Macky Sall l’existence de plus de Huit conflits internes ou politiques en cours en Afrique. Certains d’entre ces conflits se déroulent dans des pays qui n’ont pas de limitation de mandat ou dans lesquels celle-ci, n’a pas été respectée”. Le Sénégal, regrette-t-il, est dans un cercle vicieux avec des risques rééls de destabilisation. Un 3e mandat, prévient-t-il, rime avec l’instabilité. Engagé dans ce combat contre un 3e mandat, Bougane Guèye Dani invite le Président Sall et ses affidés à prise de conscience plus rigoureuse afin de sauver le Sénégal. Mais, il égratigne l’opposition, précisément, le camp de Sonko qui cherche à ternir son image.



Pour Bougane G Dani, cette tentative est vouée à l’échec. Puisqu’aucun Sénégalais, doué de raison ne peut croire à leur affabulation, sortie de l’imagination fertile de « détraqués politiques », possédés par une soif du pouvoir. Le pouvoir tout comme l’opposition, insiste-t-il, ne font que renforcer ses convictions en rapport à la quintescence de son idéal de combat. D’après Bougane, rien ne peut le démotiver ou le détourner de ses objectifs. Mais, il trouve avilisant et ahurissant le comportement d’Ousmane Sonko et ses affidés qui veulent l’impliquer dans ce qu’ils appellent « complot ». Très coriace et déterminé, il lance le défi de la résistance à cette opposition ridicule et le pouvoir en perte de vitesse.







