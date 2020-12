Ses supposées prières pour un 3e mandat de Macky : Aliou Sall convoque la VAR Aliou Sall, invité du Grand Jury, ce dimanche, est revenu sur l’affaire des prières demandées pour un 3e mandat de Macky Sall. Selon le frère du Président, cette affaire l’a beaucoup choquée. Se lavant à grandes eaux sur ses supposées prières pour un 3e mandat de Macky, Aliou Sall a convoqué la VAR

«Vous pouvez me «Varer», parce que la Var existe. J’ai dit au marabout sous forme de boutade «j’espère que vous allez prier pour moi pour un deuxième mandat, j’espère d’ailleurs que vous allez prier pour moi pour un troisième mandat et pourquoi pas plus. Et les gens ont dit non, pas un deuxième mandat pas un troisième mandat vous resterez un maire éternel », a-t-il assuré, nous dit Senews

« J’ai dit attention il ne faut pas trop parler de troisième mandat, les journalistes sont là. Les gens sont allés raconter n’importe quoi. Mais moi je suis un militant politique responsable, je ne vais pas prendre le risque de semer le doute dans l’esprit des gens en évoquant des questions qui, au niveau de notre parti, on a décidé de ne pas les évoquer», a ajouté Aliou Sall, sur les ondes de la Rfm.



