Session du CESE: Mimi Touré expose la nécessité de revoir le règlement intérieur

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019

Le Conseil économique social et environnemental a terminé aujourd’hui, sa première gestion sous l’ère Aminata Touré, qui a fait le bilan. La remplaçante d’Aminata Tall à la tête de cette Institution, a rappelé le passage du Ministre de la femme qui a plaidé contre les violences faites aux femmes.



Ainsi, elle a exposé les ambitions du Président de la République, Macky Sall, consistant à corser davantage les sanctions destinées aux violeurs et aux pédophiles. Et le Conseil a terminé sa session sur un projet, consistant à revoir le règlement intérieur.









Leral

