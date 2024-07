Setal Sunu Reew : Ngaparou, Somone et Saly aux cotés de Madame le Ministre Khady Diène Gaye. A l’instar des Sénégalais à travers le pays, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diène Gaye a participé, le samedi 6 juillet 2024, dans les communes de Ngaparou, Somone et Saly, à la deuxième Journée d’investissement humain « Setal Sunu Reew » décrétée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar faye.

A l’occasion, elle a salué la mobilisation de la population tous âges confondus, dès les premières heures de la matinée, munis des outils adéquats à l’assainissement de leur cadre de vie en prévision de l’hivernage.



Madame Khady Diène Gaye a réitéré son appel aux populations, en particulier la jeunesse, les acteurs du sport et de la culture à fédérer les énergies pour pérenniser cette dynamique de salubrité publique.















