«Setal Suñu Réew» acte 4: Une randonnée écologique prévue ce samedi

En prélude à la prochaine Journée «Setal Suñu Réew» prévue le 7 septembre prochain, une randonnée écologique sera lancée ce samedi à Dakar. Axée sur «L’engagement citoyen pour un Sénégal propre», cette activité est coordonnée par le ministère de la Jeunesse, des sports et de la culture, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, ainsi qu’avec la participation de tous les départements ministériels et institutions gouvernementales, indique un communiqué.



Il s’agira de mobiliser les citoyens autour de l’importance de la protection de notre environnement, tout en pratiquant une activité physique bénéfique pour le corps et la santé. «Setal Suñu Réew» est une initiative citoyenne lancée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour promouvoir les valeurs civiques et citoyennes.



Bes Bi