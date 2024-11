Seul député progressiste : Mbaye Dione réclamé à la tête de l’AFP

D'après "Le Témoin", l’Alliance des forces de progrès (Afp) n’a pas apporté grand-chose à « Jam Ak Njariñ » d’Amadou Bâ, alors qu’elle était la plus vieille formation politique de cette coalition. Heureusement, le futur député-maire progressiste de Ngoundiane, Mbaye Dione, a limité les dégâts, constate le journal.



Investi 5e sur la liste nationale Jamm Ak Njarin, le maire de Ngoundiane, a gagné largement ses quatre bureaux de son village natal de Thiangaye, avec 743 voix contre 260 voix pour le Pastef. Une performance communautaire qui n’a pas pu arrêter les violentes vagues de la razzia de Pastef d’Ousmane Sonko, qui a raflé la mise. Toujours est-il que de nombreux cadres et militants de l’Afp s’accordent à reconnaitre que le maire Mbaye Dione est en pôle-position pour succéder à Moustapha Niasse. Lui, Mbaye Dione, le seul et unique progressiste élu député dans la 15e législature.