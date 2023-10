Sévèrement condamné pour vol de voiture : Un Sénégalais sera expulsé de Gambie, après avoir purgé sa peine

Selon "Le Grand Panel" qui partage l’information, Muhammed Gaye a, lors de son procès, reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a demandé la clémence des juges.



« Je serais heureux si on peut m’ordonner de retourner dans mon pays ».



« Je sais que j’ai mal agi et si vous avez mal agi, la seule chose que vous pouvez faire, est de vous excuser. Ma famille n’est pas là et j’ai été détenu par la police pendant dix jours. Je serais heureux si on peut m’ordonner de retourner dans mon pays », a-t-il déclaré.



Malheureusement, M. Gaye devra purger les 5 ans de prison dans les geôles gambiennes, avant de regagner son pays. En effet, le tribunal a ordonné son expulsion vers le Sénégal, au terme de ses 5 années de détention.



Le véhicule volé par Muhammed Gaye appartenait à un certain Alagie Faal, selon "The Standard" qui rapporte l’information. Gaye avait ensuite vendu son butin à un marchand de métaux.