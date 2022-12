Sextape au Collège Sacré-Coeur: L’hébergeur et l’actrice arrêtés L’affaire de la sextape montrant des élèves d’un établissement de Sacré-Coeur, dans une posture indécente conaot un nouveau rebondissement ! Après la chute du diffuseur et de l’acteur principal, la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) de la Police nationale, a fait tomber l’hébergeur et la fille actrice qui faisait la séance de fellation pour le compte d’un élève devant leurs camarades, ont été arrêtés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

Deux personnes ont été interpellées auparavant dans le cadre de ce dossier par les hommes du commissaire Aly Kandé. L’arrestation a eu lieu ce lundi 12 décembre 2022. Il s’agit de l’élève en classe de troisième qui avait filmé puis diffusé la vidéo. Laquelle vidéo montrant une scène indécente de son camarade. Ce dernier subissait une séance de fellation d’une jeune fille, selon Seneweb.



Il s’agit de l’élève en classe de troisième qui avait filmé puis diffusé la vidéo montrant la scène obscène et son camarade qui subissait la séance de fellation de la part d’une jeune fille.



Sur la vidéo, une adolescente quasiment nue fait une fellation à son ami pendant qu’un autre garçon filmait la scène. Dans ladite vidéo, on peut également apercevoir d’autres garçons dans la même pièce. La jeune fille en question a été renvoyée de l’école depuis lors. La scène s’est passée à la fin de l’année scolaire 2021.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook