Seydi Gassama: « Clédor Sène a bien droit à la parole » La censure et les réprobations dont fait l’objet Clédor Sène dans le scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, ne sont pas du goût du Directeur d’Amnesty international. Selon Seydi Gassama, « Clédor Sène a bien droit à la parole ».

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 14:33 | | 1 commentaire(s)|

Réagissant sur la question, sur la RFM, le droit-de-l’hommiste estime que Clédor Sène, emprisonné pendant 10 ans, dans l’affaire du meurtre de Me Babacar Sèye, puis libéré et amnistié, a purgé sa peine.



« Il a payé. On ne doit pas le priver de ses droits, notamment sa liberté d’expression », a-t-il dit. Et de rappeler, « il a été amnistié dans le cadre de cette affaire. Aujourd’hui, on ne doit plus le regarder comme une personne coupable ou qui n’a plus le droit à la parole ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos