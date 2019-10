Seydi Gassama:" La place des malades mentaux, c'est dans les hôpitaux psychiatriques et non en prison Seydi Gassama a vivement déploré hier la présence à la Maison d’arrêt de Fatick, de détenus souffrant de troubles mentaux. Il a fait cette déclaration après une visité effectuée une visite à la MAC de Fatick, pour ’’s’enquérir des conditions’’ de détention des prisonniers.

Selon l'APS, le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal serait très affecté par l'état de certains prévenus : " Les détenus souffrant de troubles mentaux à la MAC de Fatick sont au nombre de trois, dont une femme dans une situation alarmante et préoccupante ".



Il s’entretenait avec des journalistes après une visite à la MAC de Fatick pour ’’s’enquérir des conditions’’ de détention des prisonniers.



"Un malade mental, poursuit M. Gassama, n’a rien à faire en prison, la place des malades mentaux est dans les hôpitaux psychiatriques et aucun juge ne peut tirer quelque chose de ces personnes dans un interrogatoire’’. ’’Il serait mieux de les libérer ou les transférer dans une unité psychiatrique pour se soigner’’, a-t-il soutenu.



M. Gassama a promis de saisir le ministre de la Justice et l’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL).

