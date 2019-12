Seydi Gassama annonce une forte mobilisation et une manifestation d’envergure pour la libération de Guy Marius Sagna et Cie Le Directeur exécutif d’Amnesty Sénégal est très remonté après l’emprisonnement de Guy Marius Sagna et 7 autres personnes, après une manifestation interdite contre la hausse du prix de l’électricité, vendredi dernier.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

« Le Sénégal a signé et ratifié plusieurs conventions qui garantissent le droit à la manifestation. Donc, on ne peut admettre que les autorités violent ces accords en emprisonnant des citoyens juste parce qu’ils ont manifesté pacifiquement.



Je peux vous dire que toutes les associations des droits de l’homme sont mobilisées et jeudi prochain, nous allons mener une action d’envergure s’ils ne sont pas libérés. Nous demandons leur libération immédiate et sans condition », a fustigé Seydi Gassama sur la RFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos