Seydi Gassama : « il est inconcevable que le tribunal de grande instance de Fatick ne compte qu’un seul cabinet d’instruction » Le Directeur exécutif d’Amnesty Sénégal a déploré qu’il n’y ait qu’un seul cabinet d’instruction au tribunal de grande instance de Fatick.

« Fatick a désormais un tribunal de grande instance, mais il n’y a qu’un seul cabinet d’instruction. C’est insuffisant », a déclaré Seydi Gassama à l’issue d’une visite qu’il a effectuée à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Fatick.

Et de poursuivre, « il n’y a aucun avocat à Fatick. Les avocats viennent de Dakar pour venir instruire les dossiers. On doit pouvoir demander aux jeunes avocats de venir s’installer à Fatick et dans les autres régions ».

Seydi Gassama qui s’est exprimé sur la RFM, a également déploré « la présence de trois malades mentaux dans cette prison, dont une dame ».



