Seydi Gassama sur la condamnation de Cheikhouna Guèye : « c’est un avertissement pour tous les maîtres coraniques » Le Directeur exécutif de Amnesty Sénégal a réagi au verdict dans l’affaire des talibés enchaînés à Ndiagne et la condamnation à 2 ans de prison avec sursis du marabout Cheikhouna Guèye et de ses co-accusés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

« L’essentiel c’est que justice soit rendue dans cette affaire. Pour la première fois, un maître coranique a été arrêté et condamné pour maltraitance sur des talibés. C’est un avertissement pour tous les maîtres coranique. On acceptera plus que des maîtres coraniques se comportent de la sorte. Il s’est excusé lors du procès et donc on peut comprendre la décision rendue par le tribunal », a déclaré Seydi Gassama sur la RFM.

