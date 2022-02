Seydina Issa Laye Samb marque sa différence : «Je ne promets pas ce que je ne peux pas faire» Le nouveau maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, veut rassurer et inviter les habitants de Yoff, à «une gouvernance publique et inclusive». A cet effet, le bureau municipal installé hier, en respect de la parité, enregistre la présence de 5 habitants des cités nouvelles et 3 issus du Yoff traditionnel.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 13:59 | | 2 commentaire(s)|

D'aprés "Le Quotidien", Seydina Issa Laye Samb veut marquer une rupture dans la gouvernance publique. Pour y parvenir, il souhaite s’inscrire dans la logique de sa coalition Yewwi askan wi. Les populations seront au centre des décisions. C’est en substance ce que le plus jeune maire de la commune de Yoff, a voulu faire passer hier, lors de la cérémonie d’installation de l’équipe municipale. Qui, faut-il le préciser, respecte la parité entre hommes et femmes.



Ce respect de la loi n’est pas la chose la plus importante aux yeux de ce membre de la famille layène. « Je ne promets pas ce que je ne peux pas faire. Je promets une gouvernance participative et inclusive. C’est un acte important dans la gouvernance publique. Il faudrait associer les populations aux décisions, à la reddition des comptes et les associer au plan de développement », a-t-il assuré. Il en veut pour preuve, la composition du bureau municipal.



« Au regard de la composition du bureau municipal, vous verrez qu’il y a un équilibre entre Yoff village et les cités nouvelles. C’est le premier pas. La seconde étape sera d’aller vers les conseils de quartiers, les conseils consultatifs, les former afin qu’on puisse faire ensemble le plan d’investissement communal. Il nous permettra d’avoir un tableau de bord, de savoir là où on devrait aller, comment y accéder et comment mettre à profit la population, pour tirer le meilleur de nous-mêmes », a déclaré le nouveau maire hier, lors de la cérémonie d’installation de l’équipe municipale, mettant ainsi l’accent sur la promesse faite aux Yoffois lors de la campagne électorale, de les unir autour de l’essentiel.



Ainsi sur les 8 adjoints au maire de la commune, 3 habitent le quartier de Yoff et les 5 autres viennent des cités nouvelles. Le bureau est composé de Mbène Faye et de Ousmane Fall du Pastef, respectivement 1ère et 6e adjoints au maire, de Cheikh Tidiane Ndiaye et Ndack Diop du Pur, 2e et 5e adjoints. Grassé Diène et Adji Aminata Thiaw de Taxawu Dakar, sont 3e et 7e adjointes au maire. Le seul représentant du Grand parti, Ibrahima Thiaw, est 4e adjoint au maire alors que Sidy Bara Fall, conseiller municipal de la commune de Yoff depuis 1995, est le dernier adjoint au maire. Avec cette équipe, Seydina Issa Laye Samb dit vouloir faire de Yoff, une commune qui se gère par ses habitants.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook