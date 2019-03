Seydou Guèye: « Il n’y a pas de honte à perdre une élection » « Le peuple sénégalais a gagné ». C’est l’avis de Seydou Guèye, membre de la coalition BBY. « Il faut féliciter le peuple et le président Macky Sall. Il n’y a pas de honte à perdre une élection. Il faut accepter le verdict des urnes », a réagi le porte-parole du gouvernement sur la RFM, après la proclamation des résultats par la Commission nationale de recensement des votes ce jeudi. « Macky Sall a eu un meilleur résultat qu’en 2012 et tous les observateurs ont indiqué qu’il n’y a pas eu d’incidents majeurs lors de ces élections », a encore déclaré Seydou Guèye, relevant que « il y a 38 points d’écart entre Macky Sall et son suivant ».

