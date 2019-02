Seydou Guèye: « Me Wade se met hors de la République »

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Le porte-parole du Gouvernement, Seydou Guèye, est d’avis que Me Wade se met hors de la République en menaçant de saboter les élections du 24 février. Pour lui, la sortie de Wade serait liée son âge.



« Me Abdoulaye Wade, en disant ce qu’il dit, se met hors de la République. S’il pense que c’est ça qu’il faut faire, on en prend acte. Peut-être, c’est lié à son âge, nous-mêmes ne savons pas ce que nous ferons à son âge », a réagi le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.



Il est convaincu que Me Wade va découvrir un Sénégal totalement reconstruit, « après qu’il l’a complètement détruit ». « Il va débarquer à l’Aéroport international Blaise Diagne, dans des conditions beaucoup sûres que lors de son vol d’essai. Me Wade va traverser Diamniadio et va avoir le plaisir de découvrir le joyau qu’est devenue cette ville et il comprendra que sans fanfare ni trompette, le Président Macky Sall est en train de construire une deuxième ville », a poursuivi M. Guèye.

















Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos