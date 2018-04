Seydou Guèye : « l’opposition fait l'amalgame entre le parrainage comme condition de recevabilité d’une candidature et le mode de scrutin » Pour Seydou Guèye, les dispositions verrouillées dans la Constitution concernent notamment la durée du mandat du président de la République et le nombre de mandat y compris le mode du scrutin et qu’il ne faut pas tomber dans le piège de l’amalgame de l’opposition qui confond le parrainage, comme condition de recevabilité d’une candidature et le mode de scrutin proprement dit.

