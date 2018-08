Seydou Gueye : « l’opposition vit une triple panne… »

Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement a minimisé l’opposition. Selon lui, Wade et ses alliés constituent une opposition en triple panne. « J’ai toujours caractérisé l’opposition dans sa séquence actuelle d’une opposition qui vit une triple panne : Celle de projet, une panne de méthode et une autre panne de leadership.



L’opposition n’a que la bravade, l’annonce et la menace. Mais, l’État exercera ses responsabilités. Dans un état de droit, l’opposition n’est pas habilitée à fixer les règles du jeu. Cela procède de méthode et de démarche d’adoption de textes de loi. »



Seydou Guèye, dans un entretien, accordé au quotidien Observateur, répondait à une question sur le rejet par l’opposition de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur, relatif à l’organisation de la présidentielle du 24 février 2019. Un arrêté que le Pds et Cie ont attaqué devant le Conseil constitutionnel.