Seydou Guèye: "le président de la République ne joue pas..." Le porte-parole de l'Alliance Pour la République, Seydou Guèye évoque les sujets brûlants de la Covid-19, de l'économie, du foncier et de l'éducation.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 07:44 | | 0 commentaire(s)|

A l'en croire dans un entretien avec Enquête, " le Président ne joue pas l'économie contre la santé, il veut les sauver l'une et l'autre ", a-t-il dit.



Il ajoute: " au regard de la situation, il faut procéder à un audit général du foncier au Sénégal ".



En abordant le sujet sur l'éducation, il affirme que des " experts réfléchissent sur les modalités de passage pour les élèves des classes intermédiaires ".



Pour la Covid-19, Seydou Guèye avoue que les politiques ont préféré fermer les polémiques exaspérantes, le temps de sortir de la pandémie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos