Seydou Guèye répond à Karim Wade : «j’ai pitié de lui» L’appel lancé par Karim Wade depuis Dubaï où il se trouve actuellement, est pathétique. C’est du moins l’avis du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye. Ce dernier «rappelle» au candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (Pds) à l’élection présidentielle de 2019, que c’est son père, Me Abdoulaye qui a mis le Sénégal dans cette situation, justement corrigée par son successeur Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 12:56 | | 0 commentaire(s)|

La description que Karim Wade a fait du Sénégal dans son appel lancé depuis Dubaï, dénote une confusion qui habite son esprit. Ou c’est du moins la conviction de Seydou Guèye, qui trouve que le candidat du Pds parle du Sénégal que son père a plongé dans la situation qu’il a décriée.



«C’est un sentiment de tristesse. J’ai vraiment pitié pour M. Karim Wade puisque, en vérité, malgré cette déclaration et sa solennité, je crois qu’il cherche à s’élever à la dignité d’un candidat, ce qu’il n’est pas. Ensuite, le Sénégal qu’il décrit est le Sénégal que son père nous a laissé en tant que Président battu en 2012», a-t-il déclaré sur la Rfm.



Très en verve, Seydou Guèye poursuit : «La correction aurait voulu qu’il ne s’attaquât pas à son père qui a fait du Sénégal ce pa y s désastreux qui était au bord de la rupture, puisque le bilan de son père était un Sénégal régressif à la situation politique régressive ».



A l’en croire, ce sont des félicitations qui devraient plutôt être adressées à Macky Sall, car il a réussi à redresser la barre pour mettre le Sénégal sur les rampes du développement.











PressAfrik

