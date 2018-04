Seydou Guèye traite Bathily de "Monsieur 5%" et Idy de « vadrouilleur »

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Avril 2018 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

Dans une interview accordée au journal L’As, le porte-parole du gouvernement est revenu sur plusieurs sujets qui ont fait l’actualité. Il s’est notamment prononcé sur la sortie du Pr Abdoulaye Batilly relative à la condamnation de Khalifa Sall.



« Si c’est pour nous rappeler l’archaïsme politique dans l’analyse et les propos, c’est bien réussi et du reste, personne n’a oublié sa marque de fabrique. Je comprends bien pour un candidat qui n’a jamais obtenu 5%, un parrainage à 1% équivaut à gravir l’Himalaya, mais que l’on soutienne que l’affaire de la ville de Dakar est un procès politique, est inacceptable au regard des aveux des personnes condamnées et de la nature même des faits incriminés et jugés », répond-il avec ironie.



Seydou Guèye ne s’est pas arrêté là. Il s’en est pris au patron de Rewmi, l’autre bête noire du président Macky Sall. « Prenez le cas d’Idrissa Seck : il a beau s’épancher dans la presse, il a beau vadrouiller dans le pays, j’en conclus que son propos est superficiel et sa vadrouille ne vaudra rien… », lâche-t-il.



Seydou Guèye reste confiant et considère que le Président Sall « aura largement plus de 50% », car pour lui, « la situation de l’opposition est régressive et préoccupante… ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook